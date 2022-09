Lugtgener efter udslip i Nyborg

Fyns Politi advarer om lugtgener i Nyborg tidligt fredag morgen.

Udslippet er sket fra Koppers i Nyborg, og ifølge politiet er der tale om et "mindre farligt udslip".

Beredskabet på stedet har udslippet under kontrol, og politiet forventer, lugtgenerne er væk i løbet af de tidlige morgentimer.

Tjærevirksomhed med havn

Koppers er et tjæredestillationsanlæg i anlægget Avernakke i den sydlige del af Nyborg.

Virksomheden råder over en lille havn, hvor tankskibe kan lægge til.

Myndighederne fik en melding om et udslip klokken 04.13. Ved femtiden oplyste politiet, at luftgenerne vil være “væk inden for få timer”.

Det er anden gang, at der er sket et kemikalieudslip i Nyborg i denne måned. 7. september var det Fortum, der blev ramt af et ammoniakudslip.