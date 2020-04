Lynfrost-krigen: - Vi kunne flytte den her forurening

Vi kunne flytte bjerge Jesper A. Sørensen, engageret borger

I Nyborg stiger det politiske pres for at droppe et 15.000 kvadratmeter stort detailhandelscenter på den stærkt forurenede Lynfrost-grund på Storebæltsvej.

Byens borgmester og Venstre står helt isoleret i byrådet efter SF og Dansk Folkeparti har skiftet holdning til centeret.

Dermed kan Venstre være tvunget til at bruge sit 13-12-flertal, hvis partiet vil have projektet gennemført.

- Vi bilder hinanden noget ind, at der står nogen med nogle penge til at komme og rense op, siger borgmester Kenneth Muhs (V).

Men fra begge sidder af byrådssalen er melding klar: Forureningen fylder for meget.

Blandt byens borgere er der også opbakning til at få ryddet op på grunden. 1.200 har således skrevet under på, at der skal ryddes op.

Samtidig er lokalplanen for området kommet retur fra høring, og her fulgte 45 høringssvar med.

Borger: Man skal tænke ud af boksen

En af dem, som har engageret sig i debatten, er Jesper A. Sørensen. Han mener, at politikerne har forsømt at lægge en langsigtet plan for at få ryddet op på grunden.

Fakta Boringer har vist, at Lynfrost-grunden er stærkt forurenet af blandt andet tjære og fenol.



En kortlægning fra Region Syddanmark har påvist, at der ikke er risiko for spredning, og at der derfor godt kan bygges på området. Se mere

- Man skal tænke ud af boksen. Der findes jo dygtige virksomheder her lokalt, som kan klare det. Fortum (det tidligere Kommunekemi, red.) er en af de to i Danmark, som kan gøre en rigtig stor indsats, siger Jesper A. Sørensen.

Han foreslår, at kommunen køber grunden tilbage for de 15-20 millioner kroner som de nuværende ejere, Philipsen Gruppen, gav i sin tid.

- Hvis det bliver kommunens ejendom, tror jeg det bliver nogle helt andre spilleregler. Så kunne man lave et OPP-projekt (offentligt-privat partnerskab, red.) og hvis vi fik alle med, også de folk, der gerne vil bygge 15.000 kvadratmeter oven på Danmarks 12. værste forurening, er jeg sikker på, vi kunne flytte bjerge.

- Og vi kunne også flytte den her forurening, siger Jesper A. Sørensen.

Borgmester Kenneth Muhs indkalder efter påske alle byrådets politikere til et møde, hvor de kan komme med forslag til, hvordan man får ryddet op.

- Alle partierne så jo gerne, at i den bedste af alle verdener blev der renset op. Over for det står der jo, at regionen siger, der skal ikke renses op, og samtidig har vi spurgt på Christiansborg, om der kommer penge til det. Senest er der i marts kommet svar fra ministeren, at det gør der ikke, siger Kenneth Muhs.

Det lyder som om, at Venstre er så overbevist om, at det er det rigtige at gøre, så I vil bruge jeres flertal?

- Vi synes, der ligger en god plan, ja.

