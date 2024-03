Lyngvild raser i crop top-debat: - Børn skal bestemmes over

Debatten raser om, hvorvidt skolepiger skal kunne iklæde sig de såkaldte crop tops i skoletiden, og nu blander Jim Lyngvild sig.

Det gør han, efter TV 2 Fyn tidligere fredag skrev, at Nyborg Private Realskole har indført regler for, hvor meget hud den kontroversielle tøjgenstand skal dække, for at den ifølge skoleleder Per Larsen er acceptabel.

Lyngvild kommer nu Per Larsen til undsætning. Det gør han i skarpe vendinger, eftersom børn i Lyngvilds optik har alt for frie rammer i dagens Danmark.

- De har simpelthen brug for at blive bestemt over, siger Jim Lyngvild til TV 2 Fyn og fortsætter sin bandbulle:

- Hvis vi ikke sætter rammer for vores børn, ender vi i et rammeløst samfund, og rammeløse samfund ødelægger mennesker.

Et symbol på noget større

Jim Lyngvild henviser til, at vi lever i et samfund, hvor mistrivslen blandt børn og unge er på sit højeste, og en del af skylden for det tilskriver han netop det faktum, at børn og unge har for frie rammer i dag.

- Jeg kan bare sige, at jeg er lykkelig for, at jeg ikke er barn i dag, for hold nu op hvor må det være hårdt, siger han og uddyber:

- Du skal tage stilling til alt. Du kan nu få kønsskifte, når du er nul år gammel. Jesus Christ, raser multikunstneren og tilføjer, at debatten om de såkaldte crop tops blot er et symbol på noget meget større og betydningsfuldt.

Han påpeger, at børn i skolealderen ikke i tilstrækkeligt omfang er i stand til at konsekvensberegne, hvorfor det er absolut afgørende, at den voksne i lokalet sætter de fornødne rammer, lyder det.

Men helt ærligt, Jim. Hvorfor skal børnene ikke bare have lov til at gå i de crop tops, hvis det er det, de har lyst til?

- Kig på vores samfund. Kig på, hvor mange børn og unge, der har det ad helvede til. Det er resultatet af et rammeløst samfund, hvor børn skal tage stilling til alt, svarer han.

Genindfør skoleuniformen

Han understreger sin sympati for, at Per Larsen har påtaget sig det fornødne ansvar og indført regler for ekvipering på privatskolen. Men faktisk mener Lyngvild, at han burde gå skridtet videre og genindføre skoleuniformen.

- Det er ikke tøjet, der afgør, om du er et helt menneske, siger Lyngvild og uddyber:

- Efter min overbevisning vil en genindførelse af skoleuniformen fjerne de sociale skel, og så slipper børnene for at skulle tage stilling til, om det er den ene eller anden crop top, de skal tage på den dag.

- I den bedste af alle verdener skal folk have lov til at gå i det tøj, de har lyst til, men vi lever ikke i den bedste af alle verdener, og det er på tide, at folk indser det, siger Jim Lyngvild.