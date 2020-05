Må norske Hilde se sin datter? Savnet fra Nyborg til Norge er stort

Hilde D'Este har boet i Nyborg i 35 år med sin italienske mand. Hun flyttede fra Norge og lidt længere sydpå til Danmark og Fyn tilbage i 1985 for at arbejde som social- og sundhedsassistent.

I Norge i Stavanger har hun en datter og et barnebarn, som hun sidst så i januar måned men meget gerne vil se snart igen. Indtil nu har de selvfølgelig fulgt retningslinjerne for ud- og indrejse, men da folketingets partier onsdag præsenterede en lempelse af grænserestriktionerne, har de potentielt en mulighed for at ses igen.

Det lyder dejligt, at de kan få lov til at komme til Danmark. Det er jeg så glad for. Hilde D'Este, Nyborg

- Men jeg er i tvivl om, hvorvidt de regler gælder os, siger Hilde D'Este.

Det giver god mening, at der mellem Hilde Este og datteren har været tvivl om, hvorvidt datteren og barnebarnet på 14 år kan tage til Nyborg. I aftalen står der nemlig, at kærester og bedsteforældre kan få lov at rejse ind over grænsen til Danmark. Men gælder det også børn og børnebørn?

Lempelse af grænserestriktioner

Alle Folketingets partier blev onsdag enige om en aftale om en udvidelse af genåbningens fase 2 af coronakrisen.

Den betyder blandt andet, at regeringen har besluttet at udvide listen over anerkendelsesværdige formål for indrejse i Danmark fra 25. maj.

Eksempelvis må udlændinge, som ejer et sommerhus i Danmark, fra 25. maj indrejse i Danmark. Desuden må kærester og bedsteforældre også få lov at rejse ind over grænsen til Danmark. Derudover får forretningsfolk lov til at rejse ind og ud af Danmark.

Men selvom der står, at aftalen gælder kærester og bedsteforældre, må Hilde D'Este også godt få besøg af sin datter og sit barnebarn, lyder det fra Rigspolitiet.

- Ja, ægtefæller, faste samlevere, forlovede, kærester, forældre, bedsteforældre, børn og børnebørn til en dansker, der er bosiddende eller opholder sig fast i Danmark, eller til en herboende udlænding, såfremt det udenlandske familiemedlem i øvrigt lovligt kan indrejse i Danmark, lyder det fra Rigspolitiet i en mail til TV 2/ Fyn.

Dokumentation er nødvendigt

Til gengæld skal man kunne dokumentere, at man enten er kærester eller i familie sammen, hvis man skal ind over landets grænser. Kæresteforhold skal have haft en vis varighed, og det er som udgangspunkt seks måneder. Derudover skal personerne have haft jævnlige fysiske møder.

- Det betyder, at kæresteforhold, der alene har bestået af skriftlig eller telefonisk korrespondance, ikke anses for anerkendelsesværdige i forbindelse med de aktuelle indrejserestriktioner, lyder det i mailen fra Rigspolitiet.

Kæresteforholdets karakter og varighed kan dokumenteres ved oplysning om navn, bopæl og kontaktoplysninger på kæresten i Danmark i kombination med fremvisning af for eksempel mail- eller sms-korrespondancer.

Hilde D'Estes datter og barnebarn skal ligeledes dokumentere deres relation. Det kan de gøre med deres fødselsattester.

Lukkede grænser i Norge

Men kigger man på de norske ud- og indrejseregler i forbindelse med nedlukningen under coronakrisen, ser det dog endnu lidt anderledes ud.

Norges grænser er stadig lukkede for alle, som ikke har norsk pas eller arbejds- eller opholdstilladelse, og alle rejsende med norsk pas eller opholds- og arbejdstilladelse i Norge skal i karantæne i 10 dage, når de ankommer til Norge. Det gælder uanset, om de har symptomer eller ej. Men har de symptomer, skal de isoleres med det samme.

Det forventes, at den norske regering kommer med nye retningslinjer med rejseråd for nordiske turister inden den 15. juni.

Dejlig nyhed

Hilde D'Este og datteren har snakket sammen jævnligt den seneste tid. Over telefonen. Ligesom de fleste andre har gjort det med deres pårørende. For familien er det dog ikke så uvant, da de normalt kun er vant til at se hinanden tre gange om året.

- Det lyder dejligt, at de kan få lov til at komme til Danmark. Det er jeg så glad for, siger Hilde D'Este, der straks vil fortælle den gode nyhed videre til datteren i Norge, så de hurtigst muligt kan arrangere en tur til Danmark.

