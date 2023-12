Mai Mercado: Lovbrud bør få konsekvenser for borgmester

- Det bør få konsekvenser for Kenneth (Muhs (V), red), at han har været vidende om de mange sager. Han kan ikke undskylde sig med, at han troede, det blev løst, når han igen og igen fik mails fra borgere om fejl.

Sådan lyder det onsdag fra den tidligere socialminister Mai Mercado (K), efter TV 2 Fyn tirsdag kunne fortælle, at Nyborgs borgmester Kenneth Muhs (V) har vidst, at kommunen ikke levede op til loven på socialområdet.

I sidste uge landede en kritisk rapport fra konsulentvirksomheden BDO, som blotlægger et massivt svigt i Nyborg Kommunes sagsbehandling på en række centrale områder.

Mai Mercado understreger over for TV 2 Fyn, at der er mange måder at drage en konsekvens på, og at det i sidste ende er op til byrådet i Nyborg Kommune:

- Det kan være alt lige fra at formulere en skriftlig kritik, der påpeger, at Kenneth Muhs har været advaret flere gange, til at finde en anden borgmester. Det må byrådet finde ud af. Men man bør indstille sig på, at borgmesteren bør have kritik for sit ansvar i den her sag, siger Mai Mercado til TV 2 Fyn.



Mai Mercado fortæller videre, at hun finder det bekymrende, at der i Nyborg Kommune gennem flere år har lavet fejl og begået lovbrud i sagsbehandlingen på det sociale område. Derfor vil hun også gerne have social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) på banen:



- Jeg synes, ministeren skal indhente en redegørelse fra Nyborg Kommune, som har fokus på, hvad der er sket, og hvori fejlene består, men også hvad man vil gøre for at rette op. Så skal Nyborg Kommune have et halvt år til at rette op for at sikre, at man ikke har et socialområde, der sejler, og som borgerne ikke er tjent med.