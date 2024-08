'Man skulle have tændt for sirenerne': Naboer rystet efter kraftig lugt fra giftgrund

Og ifølge Helle Malling har det under hele byggeperioden på nabogrunden været en arbejdsplads, der har lugtet og larmet.

- Men vi har ikke fået informationer fra bygherre eller kommune. Lugtgenerne er meget afhængig af vindretningen, siger Helle Malling.

Hun skrev i går til bygherren Innovater, at man bør infomere på forhånd, når der graves med risiko for lugtgener. Så kan naboerne lukke vinduer og døre, og så bør entreprenørerne dække den kemikalieholdige jord hurtigt til, så f.eks. fenolen ikke fordamper med gener til følge.

Hun mener også, at det burde være indlysende, at man ikke graver, når vinden blæser ind over Gormsvej.

- Jeg føler mig ikke betrygget i, at jeg ikke er udsat for en sundhedsrisiko. For man kender jo ikke langtidsvirkningerne, og det er heller ikke sikkert, man kan lugte alle de giftlige stoffer, siger hun.

Ligesom Jørgen Walther synes hun, at det er helt uforståeligt, at Nyborg Kommune har givet byggetilladelse til at bygge direkte ovenpå en giftgrund.

Jan Luxhøi Hansen, der bor på Holmegårdsvej, mener, at myndighederne burde have sat luftalarmerne i gang.

- Så kunne vi have lyttet til radioen og tv for at blive informeret om situationen. For det lugter kraftigt. Han har som brandmand fået informationer om, at der ikke burde graves på Lynfrosten-grunden på grund af giften i jorden. Jeg kunne lugte det hele natten og måtte lukke døre og vinduer, siger han.

Han er ikke sikker på, at luften ikke på et eller andet tidspunkt havner i grundvandet, og mener også det er irriterende, at man ikke kan være i haven eller altanen, hvis vinden er i den forkerte retning.