Mand dømt for seksuelle overgreb på sin datter og barnebarn

Udover fængselsdommen er den 61-årige mand idømt boligforbud og besøgsforbud, hvilket betyder, at han ikke må bo med børn eller få børn på besøg i hjemmet uden andre voksne til stede, når han kommer ud af fængslet.

Bange for fristelsen

I retsagen forklarede den dømte, at han i omgangen med sine børnebørn har været opmærksom på, at han ikke satte sig selv i situationer, hvor han kunne blive fristet. Men det gik så galt den morgen i oktober.

- Jeg håber, han får den hjælp, der skal til, for at han kan styre impulsen. For skadevirkningen på børnene er for stor en risiko, som vi ikke har råd til at løbe, siger anklageren.

Der er ifølge anklageren ikke noget, der tyder på, at hustruen har vidst noget om overgrebene på hverken datter eller barnebarn, og den 61-årige har hverken været anmeldt eller straffet før.