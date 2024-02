Mand snød sig gratis over Storebælt 29 gange

I weekenden blev en 32-årig mand identificeret efter at have passeret Storebæltsbroen 29 gange uden at betale, skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i deres døgnrapport for weekenden.

Manden har gennem flere måneder snydt sig gennem betalingsanlægget ved Storebæltsbroen, ifølge en artikel på TV 2 Øst.

I perioden er det lykkes manden at krydse broen hele 29 gange i sin personbil. Det svarer til 7925 kroner i brobilletter, hvis man regner med enkeltbilletter over broen.

Ifølge Kim Brønnum, der er politikommissær ved lokalpolitiet i Slagelse, snød manden sig for første gang gennem betalingsanlægget tilbage i august 2023. Og den seneste gang han snød sig igennem uden at betale, var den 19. januar i år, oplyser han til TV 2 Øst.

Manden er under hvert snyderi blevet fanget på broens videoovervågning, som i sidste ende har ledt politiet i retning af manden og hans køretøj.

Efter at have fundet frem til mandens identitet, er han blevet sigtet for 29 gange at have skaffet sig ulovlig adgang til broen, og han erkender alle forhold, fortæller Kim Brønnum til TV 2 Øst.