Maria fik et chok: - Det lød som skud i radiatoren

Beboerne i Ullerslev fik sig noget af en voldsom og kold oplevelse tirsdag aften.

- Vi sad og så fjernsyn, og lige pludselig lød det som om, at nogle skød i radiatorerne. Vi tænkte "hvad er det?". Efter en halv time gjorde den det igen. Så blev de tre radiatorer utætte, siger Maria Jensen, der bor Ullerslev.

En fejl i en pumpe i fjernvarmesystemet i Ullerslev sendte i aftes varmen ud til varmekunderne med et alt for stort tryk. Det betød, at et stor antal radiatorer og ventiler stod af.

En lokal VVSer anslår at fejlen ramte omkring 50 husstande i Ullerslev.