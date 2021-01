Massiv opbakning fra fynske folkevalgte til stort slotsprojekt

Der er bred enighed blandt de fynskvalgte folketingsmedlemmer. På tværs af partibogstaver bakker politikerne nu op om kritikken af Miljø- og fødevareklagenævnets afgørelse i sagen om Nyborg Slot.

- Jeg tror, at der er mange, der er forbløffede over sagen, siger Mai Mercado, der er folketingsmedlem for Konservative.

Det undrer mig, at der sidder folk på Frederiksberg og i København og skal bestemme, hvordan man laver historieformidling og turismestrategi på Fyn Bjørn Brandenborg, Folketingsmedlem (S)

Sagen drejer som et kæmpe byggeprojekt, der skulle nyfortolke og genskabe Nyborg Slot som det firefløjede fæstningsværk, det var i middelalderen.

Her skulle der opføres en ny nordfløj, som blandt andet skulle give handicappede mulighed for at besøge slottet, men på grund af klager om ny bebyggelse på et fortidsminde, er det efter Miljø- og fødevareklagenævnets afgørelse ikke muligt at realisere projektet.

Planerne om byggeriet på Nyborg Slot har været i gang ti år, og det er da også en af grundene til, at afgørelsen nu møder kritik.

- Det undrer mig, at et forløb kan køre så længe, og man så sent finder ud af, at man ikke kan give lov til det alligevel, lyder det fra Jens Henrik Thulesen Dahl (DF).

Smalt flertal

Projektet har også allerede tidligere fået opbakning af kulturministeren, men et snævert flertal på 4-3 i Miljø- og fødevareklagenævnet var altså umiddelbart nok til i første omgang at sætte en stopper for byggeplanerne.

Bjørn Brandenbrog (S) mener, at det er en fadæse, at Kulturstyrelsens afgørelse er blevet underkendt.

- Det undrer mig, at der sidder folk på Frederiksberg og i København og skal bestemme, hvordan man laver historieformidling og turismestrategi på Fyn, siger den socialdemokratiske folketingspolitiker.

Den holdning deler man i Venstre, hvor man også gerne havde set en gennemførelse af projektet.

- Det er et supergodt projekt, som vil være en kæmpe turistmagnet. Så synes jeg, at det er rigtig ærgerligt, at de når så langt, og så bliver det hældt ned af brættet med en enkelt stemme, siger Jane Heitmann (V)

Lovgivningen skal ændres

Jane Heitmann har tidligere udtalt, at hun håbede, at Nyborgs borgmester, Kenneth Muhs (V), ville søge foretræde og rejse sagen for Folketingets Kulturudvalg, og det har borgmesteren nu valgt at gøre.

Den beslutning møder opbakning blandt de fynske folketingsmedlemmer, men det er ikke nok, mener flere af politikerne.

- Hvis det her ikke kan finde et normalt leje, så må vi lave lovgivningen om, siger Jan Johansen (S).

Venstres folketingsmedlem Erling Bonnesen mener også, at en lovændring kan være en mulig løsning.

- Jeg er med på, at Miljøklagenævnet har sat en kæp i hjulet på projektet. Men jeg giver ikke op. Vi tager fat i kulturministeren. Der er to veje. Den ene er, at man kan lave en anlægningslov, som tillader det. Der kan også være den vej, at man skal have ændret på museumslovgivningen, lyder det fra Erling Bonnesen.

Kulturminister går ind i sagen

De fynske folketingspolitikere får opbakning fra kulturminister Joy Mogensen (S), der nu vil have en redegørelse for at finde ud af, hvordan man alligevel kan komme videre med projektet.

Ministeren tilføjer, at hun vil gå så langt, at hun vil se på, om museumsloven skal ændres.

- Det kan godt være, at det er nødvendigt, men nu vil jeg afvente redegørelsen først med henblik på at se, hvordan vi kan få Nyborg Slot tilbage på sporet, fordi det vil være en gevinst for formidlingen af Danmarkshistorien og selvfølgelig også lokalsamfundet, siger Joy Mogensen til TV 2 Fyn.

Nyborgs borgmester, Kenneth Muhs, får formentlig foretræde for Folketingets Kulturudvalg onsdag den 13. januar.

Miljø- og fødevareklagenævnet har ikke kommenteret på sagen.