Jacob Juhl Harberg, der er Teknik- og Miljøchef i Nyborg Kommune, retter nu en skarp kritik mod Innovator, der er bygherre på Lynfrostgrunden, hvor lugten, der har plaget Nyborg de seneste dage, stammer fra. Han mener ikke, at entreprenøren har levet op til ansvaret.

- Det føler jeg faktisk ikke. Der står sådan set i tilladelsen, at de skal kontakte os, siger han til TV 2 Fyn og uddyber:

- Når de graver sådan nogen huller og kommer ned i sådan nogen forureninger, og det lugter så kraftigt, så er der en masse foranstaltninger, de skal gøre. I det her tilfælde er det ikke sket.

Direktør for bygherren Innovater, Morten Lykke, anerkender lugtgenerne og fortæller til TV 2 Fyn, at de skulle have kommunikeret tydeligere. Og så har de ifølge ham allerede gjort flere ting, der skal mindske lugten.



Tirsdag kontaktede borgere i Nyborg myndighederne på grund af stanken fra Lynfrostgrunden.

Det fik Beredskab Fyn og Fyns Politi til at afspærre et større område i flere timer, fordi der var fundet et ukendt stof, der viste sig at være stoffet Fenol, der dog i den fundne mængde ikke var skadelig.