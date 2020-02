Massive problemer i Nyborg Fængsel: - Det føltes som en synkende skude

Vold som en del af hverdagen. Og utrygge ansatte, der går på kompromis med deres arbejdsopgaver. Det er forhold, Katrine Andresen kan nikke genkendende til.

- I starten følte jeg mig mere rustet til det, og jeg følte, at vi var personale nok. Sådan var det ikke til sidst.

Det kan have den konsekvens, at der er mere personale, der forlader arbejdspladsen, og så bliver det virkelig en negativ spiral Linda Kjær Minke, lektor i kriminologi, Syddansk Universitet

Katrine Andresen bliver alvorlig, når vi taler om hendes tid i Nyborg Fængsel. I 13 år arbejdede hun som fængselsbetjent og værkmester i fængslet, men i juli 2018 fik hun nok.

- Det var en arbejdsplads, som føltes som en synkende skude, siger hun.

Vold og utrygge ansatte er bare nogle af de ting, man kan læse i de 16 påbud, Nyborg Fængsel har fået fra Arbejdstilsynet.

Store konsekvenser

I 2019 var der 39 voldsepisoder i Nyborg Fængsel, og i Arbejdstilsynets rapporter fremgår det, at de ansatte ikke føler, at der er tid til at tale om de konflikter, der kan opstå. Det kan påvirke arbejdsmiljøet for de ansatte, mener Linda Kjær Minke, som er lektor i kriminologi på Syddansk Universitet.

- Det kan have den konsekvens, at der er mere personale, der forlader arbejdspladsen, og så bliver det virkelig en negativ spiral, siger hun.

TV 2/Fyn har i flere måneder efterspurgt at komme ind i fængslet og se de forhold, der beskrives i rapporterne. Det har dog kun været muligt at tale med Henrik Marker, der er institutionschef i Nyborg Fængsel. Han understreger, at enhver form for vold og trusler mod ansatte er uacceptabelt.

- Vi tager det alvorligt, og vi gør alt, hvad vi kan, for at undgå det. Gennem de senere år har der været et fald i vold mod personalet, så udviklingen har været positiv, siger Henrik Marker.

Men de ansatte føler sig stadigvæk ikke trygge ved at gå på arbejde. Er der ikke lang vej igen?

- Langt de fleste dage i fængslet er rolige, og så er der nogle episoder med indsatte, som er udadreagerende, men det er personalet uddannet til og trænet til.

Så de skal kunne håndtere de tilfælde?

- Ingen skal udsættes for vold og trusler på deres arbejde.

Vi kan ikke være det bekendt

Ifølge formanden for Fængselsforbundet, Bo Yde Sørensen, har problemerne i Nyborg Fængsel stået på længe, og han synes ikke, fængslet kan være arbejdsforholdene bekendt - hverken over for de indsatte eller ansatte.

I Nyborg sørger vi for, at der ikke er nogen, der løber over ringmuren, og at der er en i hver celle om aftenen, når vi låser døren. Men det er også det. Bo Yde Sørensen, formand for Fængselsforbundet

- Vi har ikke mandskab til at drive forretningen. I Nyborg sørger vi for, at der ikke er nogen, der løber over ringmuren, og at der er en i hver celle om aftenen, når vi låser døren. Men det er også det, siger Bo Yde Sørensen.

Han mener desuden, at der skal store ændringer til for at forbedre forholdene i fængslet.

- Vi bliver nødt til at få det bedste ud af den tid, de er her. Vi må prøve at få nogle bedre mennesker ud af det, så de ikke går ud og fortsætter deres kriminelle løbebane, siger Bo Yde Sørensen.

Spørger man Henrik Marker, er svaret et andet.

- Jeg tror helt sikkert, at vi er på vej i den rigtige retning, siger han.

Til sidst arbejdede vi ikke med mennesker, men med sagsnumre. Katrine Andresen, tidligere ansat i Nyborg Fængsel

For Katrine Andresen er det ikke udelukket at vende tilbage til Nyborg Fængsel, hvis tiden en dag er der til at dyrke de relationer, der i første omgang gjorde, at hun valgte at uddanne sig til fængselsbetjent.

- Vi kom alle sammen derind, fordi vi gerne ville arbejde med mennesker. Men til sidst blev det ikke at arbejde med mennesker. Det blev at arbejde med sagsnumre, siger hun.