Medarbejdere sendt hjem: Kaldt tilbage to timer senere efter hurtig omstilling

Mandag den 23. marts begyndte som en sort dag for Nyborg-virksomheden Steffca.

Ved middagstid måtte man tage konsekvensen af den omsiggribende coronakrise, og varsle hjemsendelse af ti medarbejdere.

Men allerede klokken 14 kunne direktør Martin Steffensen trække varslet tilbage.

Ledelsen havde fulgt med i pressen og reageret på, at der blev efterlyst virksomheder, som kunne omstille produktionen hurtigt.

Fra at have fokuseret på specialet med pakninger og lignende til blandt andet industrien bød man ind med en produktion af ansigtsvisirer.

Det kunne Region Syddanmark godt bruge, og med en stor ordre på ansigtsvisirer kunne varslet om hjemsendelse veksles til det der ligner et eventyr midt coronakrisen.

- Det eneste vi ikke havde i forvejen var elastikken, fortæller Martin Steffensen.

Men elastikken var ikke lige nem at få klippet i den rette længde - slet ikke, når der i første omgang skal klippes 32 kilometer elastik i stumper som passer til et hoved.

Men via netværk blev der fundet en maskine.

- Midt i påsken blev den hentet. Vi fik åbnet en fabrik, så vi kunne få den ud, og så vi kunne komme igang, fortæller Martin Steffensen.

Fakta om Steffca A/S Nyborg-virksomheden Steffca A/S blev grundlagt i 1993 af Kurt Steffensen med det formål at levere pakningsløsninger til ovne, kedler og brændeovne til det skandinaviske marked.

I 2005 flyttede virksomheden til udflytning til nye og større lokaler på Romsøvej.

I 2008 overtog Steffca pakningsfabrikken Evi Pak i Esbjerg, og i 2009 blev produktion og lager flyttet til Nyborg. Et generationsskifte fandt sted i 2008, hvor Dorthe og Kurt Steffensen overdrog ledelsen af virksomheden til sønnerne Mikkel og Martin. Martin er i dag administrerende direktør og Mikkel er eksport- & it-manager. Steffca er fem gange kåret til Gazelle-virksomhed som anerkendelse af høj vækst gennem flere år. Kilde: Steffcas webside Se mere

2020 er sikret

Fra at meget var gået i stå omkring den 27 år gamle Nyborg-virksomhed på Romsøvej, kan Martin Steffensen nu konstatere, at ansigtsvisirerne forvandler 2020 til alligevel at blive god. Og ikke mindst at selskabet og medarbejderne er sikret.

- De sidste fire-fem uger har været en stor rutsjebanetur. Op og ned hele tiden. Få skaffet råvarer, skullet sende folk hjem, til "nej nu kører vi", til vi har ansat en masse mennesker istedet for, opsummerer Martin Steffensen.

Flere ansat

Siden regionen bestilte 160.000 visirer er der ansat 16-18 nye medarbejdere, så virksomheden under coronakrisen er vokset fra 28 til 44-46 ansatte.

Og der er potentiale for mere, siger Martin Steffensen.

- Der er stadig folk der bliver smittet, der er stadig folk der skal testes, så det er et marked der vil være der i lang tid.

Foto: Henrik Bisgaard

- Det er ikke sundhedspersonale som har brug for visirer, men også for massører, fodterapeuter ... Alle folk der gerne vil beskytte sig kan drage fordel af at bruge et visir, siger Martin Steffensen.

De første 50.000 visirer er leveret til regionen, mens Steffca har sendt yderligere 50.000 visirer til Frankrig og Schweiz.

Ud over stepperne

Martin Steffensens gode råd til andre erhvervsdrivende er, at man skal være omstillingsparat.

- Man skal se på det marked der findes i dag, og så skal man glemme alle sine gamle idéer og tænke ud af boksen.

- Og komme ud over stepperne, siger han.

