Miljøaktivister demonstrerede i dag i Nyborg

- Den gamle lynfrostgrund på Storebæltsvej 10 i Nyborg er stærkt forurenet - til skade for vores vandløb og badevand. Men der er ikke politisk vilje til at gøre noget ved problemet og oprense grunden, før den bebygges.



Sådan lyder det fra en gruppe miljøaktivister, der i dag demonstrerede i Nyborg.

For i Nyborg fortsætter debatten om forureningen på Storebæltsvej, hvor et nyt butikscenter er planlagt på den omstridte lynfrostgrund.

Derfor mødte flere borgere i dag op til demonstration ved byggepladsen, hvorefter de gik mod Nyborg Rådhus for at kræve at grunden renses, før der bygges nyt.

I 2001 fastslog Fyns Amt, at der er gravet 1000 ton fenolrester og op til 100 tønder plantegiftaffald på stedet, og demonstranterne mener, at oprydning er nødvendig.

Alligevel afviste Region Syddanmark i denne uge at betale, da giften ikke truer drikkevand og vandveje.