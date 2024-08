Miljøchef raser: Efter evakuering overholder entreprenør stadig ikke aftaler

Store dele af Nyborg var igen i dag indhyllet i kraftige lugtgener.

Og igen er det byggeriet af et nyt centerbyggeri med butikker på den såkaldte Lynfrosten-grund, der er årsagen til lugtgenerne.

Gravearbejdet på giftgrunden, som tidligere husede det kommunalt ejede Tjærekompagniet, bliver ved med at afgive kraftige lugte af kemikalier.

Det er velkendt viden, at grunden rummer store mængder nedgravede tjærestoffer og plantegifte.

Nyborg Kommunes miljøchef Jacob Juhl Harberg er alt andet end tifreds med situationen.

Efter at beredskabet og Fyns Politi i sidste uge måtte stoppe togtrafikken og spærre en hel bydel af på grund af kraftige lugtgener, fik Innovater, der bygger på grunden nemlig indskærpet, at de skal lægge jord, der lugter i lukkede containere og dække det over med sand og grus.

Det øjeblikkelige gener skyldes nedgravning af kloakrør på grunden.

- Vi har været på pladsen flere gange i dag og kunne konstatere, at man ikke havde fulgt retningslinjerne, men lagt den forurenede jord i en aflang bunke på jorden. Det er stærkt utilfredsstillende, at man ikke lever op til de aftaler, vi har indgået, siger Jacob Juhl Harberg.

Kvalme, svie og hovedpine

I dag har TV2 Fyn blandt andet fået henvendelser fra borgere i Sprotoften og Helletoften i den vestlige del af Nyborg, der berettede om kvalme, svie i øjnene og hovedpine, men også beboere i Slotsgade og tæt på Birkhovedskolen i det centrale Nyborg følte sig generet.

TV2 Fyn observerede tidligt i morges, at medarbejdere på pladsen arbejdede uden åndedrætsværn, og 3F Østfyn har bebudet, at man endnu engang vil aflægge arbejdspladsen et visit.

Fagforeningen anmeldte tidligere i år Innovater for ikke at sørge for at sikre medarbejderne godt nok.

- Vi kan desværre ikke gøre så meget andet end at indskærpe, at Innovater skal overholde aftalerne. Lovgivningen er ikke skruet sådan sammen, at vi kan give bøder, siger Jacob Juhl Harberg.

I morgen vil kommunen følge op på, om Innovater har placeret den opgravede jord i containere.

Det var kun delvist tilfældet, da kommunen forlod byggepladsen i dag.

Det er ikke lykkedes TV2 Fyn at få en kommentar fra Innovater.