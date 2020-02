Milliardgevinst: Resten af landet skal gøre som fynsk jobcenter

Nyborg Jobcenter er to år i træk blevet kåret til Danmarks bedste. Og det kunne resten af landet godt lære noget af.

Det viser nye tal fra Beskæftigelsesministeriet.

Hvis jobcentrene i de andre kommuner bliver lige så dygtige til at få ledige ud af offentlig forsørgelse, kan der med en række forbehold potentielt blive tale om 37.000 nye fuldtidsbeskæftigede, hvilket vil give en samlet kommunal besparelse på 2,3 milliarder kroner.

Formand for Beskæftigelsesudvalget i Nyborg Kommune og byrådsmedlem i Nyborg Kommune Sonja Marie Jensen (S) tror selv, at en del af succen skyldes et godt samarbejde med virksomhederne i kommunen.

- Det kunne ikke lade sig gøre uden, siger hun.

Der var intet arbejde

Spar-købmanden i Ullerslev er blot en af de virksomheder, som Nyborg Jobcenter har et godt samarbejde med. Og her kommer næsten halvdelen af de voksne medarbejdere fra jobcenteret.

En af dem er Trine Kristensen, der er uddannet pædagogisk assistent. Hun gik uden job i to år og måtte derfor forbi Nyborg Jobcenter.

- Der var ikke noget arbejde at få, jeg kunne måske finde to på to uger, som jeg kunne søge, siger hun.

Men jobcenteret forslog hende at prøve sig selv af i hos købmanden, der manglede folk. Og nu har Trine Kristensen været der i næsten tre år.

Trine Kristensen er glad for sit job i Spar.

Indsatser, der virker

For hos Nyborg Jobcenter er der ikke kun fokus på at få en enkelt borger i beskæftigelse, men i lige så høj grad på at lave god erhvervsservice til virksomhederne, hvis de står og mangler medarbejdere, fortæller Sonja Marie Jensen.

Derfor prioriterer centeret et godt samarbejde med de lokale virksomheder. Så er det også besluttet, at det er vigtigere, at borgerne fremfor mere praktik får lønnede timer, selvom der ikke er tale om så mange, fordi det skal give dem en tilknytning til virksomheden.

Derudover har jobcenteret det, medarbejderne kalder jobbriefing, hvor medarbejderne sikrer, at der ikke sidder en i den anden ende af huset med et oplagt job på hånden til en af de andres borgere, lyder det.

- Det er nogle af de indsatser, som vi kan se, får det til at lykkes, siger formanden.

- Vi er ikke i nul

Selvom Nyborg Jobcenter klarer sig godt, så er der også områder, hvor der er plads til forbedring, mener Sonja Marie Jensen.

- Vi er ikke i nul. Et af de steder, vi skal sætte ind, er ved nogle af dem, der har været ledige i lang tid. Det område kræver en ekstra indsats, siger hun.

- Det er der, vi skal rykke nu, for det andet lykkes vi rigtig godt med.

Ser frem til mange år hos købmanden

Tilbage i Ullerslev er Trine Kristensen taknemmelig for Nyborg Jobcenters håndtering af hendes situation.

Hun ser fremt til mange gode år hos købmanden.

- Jeg har nogle super gode kollegaer, vi har det sjovt og kan pjatte, så det ikke bliver for højtideligt, men vi kan også snakke alvorligt. Så lige nu er jeg her, og det har jeg det rigtig godt med, siger hun.