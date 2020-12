Millionprojekt på Nyborg Slot støttes af samtlige fynske borgmestre

Fynske Borgmestre bakker om Nyborg Slot



Det chok, der lagde sig hen over Nyborg i forbindelse med Miljø- og Fødevareklagenævnets snævre afgørelse i forhold til Nyborg Slot, deles også blandt de Fynske borgmestre.



For Fyn er afgørelsen meget trist set i forhold den samlede indsats vi har omkring fortællingen om Fyn, herunder de kulturarvsfyrtårne der er i det fynske. Dette har enorm betydning for turismen på Fyn, samt de muligheder det giver for en lang række lokale aktører fra spisesteder, overnatningssteder m.m.



Samtidigt rejser dette en stor bekymring for, om vi fremadrettet med baggrund i afgørelsen, vil risikere svigtende opbakning til andre store projekter. Flertallets (smalle) afgørelse funderes blandt andet, i at man - såfremt man havde støttet tilladelsen på Nyborg Slot - vil kunne skabe præcedens andre steder. Det vil, såfremt dette bliver den fremadrettede tilgang, kunne betyde at nye projekter ikke vil kunne lade sig gøre.



At et snævert flertal på 4-3 i Miljø- og Fødevareklagenævnet kan lægge et projekt, der nu har været i gang i 10 år(!) med opbakning fra skiftende kulturministre, finansudvalg, staten, eksterne aktører og kommune ned, virker helt ude af proportioner. Og ikke mindst rejser det spørgsmålet om hensigten i lovgivningen er tilgodeset.



Det skal understreges, at der er en klar forståelse for, at man ikke skal kunne “ødelægge” fortidsminder. Respekten for fortidsminderne skal forenes med formidlingen af historien. Det er netop det 10 års arbejde har skabt baggrunden for på Nyborg Slot og som har kunnet lade sig gøre på eksempelvis Koldinghus, i Tønder, i Jelling og Vordingborg.



Derfor bakker vi op om, at der på Christiansborg bliver set på lovgivningen.



Kasper Ejsing Olesen

Borgmester Kerteminde Kommune

Søren Steen Andersen

Borgmester Assens Kommune



Bo Hansen

Borgmester Svendborg Kommune



Morten Andersen

Borgmester Nordfyns Kommune



Tonny Hansen

Borgmester Langeland Kommune



Peter Rahbæk Juel

Borgmester Odense Kommune



Hans Stavnsager

Borgmester Faaborg-Midtfyn Kommune



Johannes Lundsfryd

Borgmester Middelfart Kommune



Ole Wej Petersen

Borgmester Ærø Kommune



Kenneth Muhs

Borgmester Nyborg Kommune