Millionunderskud efter corona: Fynsk rejse- og busselskab begæret konkurs

Nyborg Rejser, der gennem årtier har transporteret fynboer rundt til begivenheder i både ind- og udland, er taget under konkursbehandling.



- Der er tale om en såkaldt egenbegæring på grund af økonomiske problemer. Det er sporet tilbage fra coronatiden, der har givet et stort underskud, og det har selskabet ikke kunne rette op på, siger kurator for konkursboet advokat Jess Aagaard.

Datterselskabet Nyborg Busser, der blandt andet har stået for dele af bybuskørslen i Nyborg og skolebusser for FynBus, er ligeledes taget under konkursbehandling. Men ifølge kuratoren er selskabet blevet overdraget til busselskabet Bergholdt.

- Bergholdt overtager kontrakten med FynBus, og vi satser på at det lykkes, men aftalen er endnu ikke på plads, siger Jess Aagaard.

Ingen konsekvenser for passagerne

Nyborg Busser har stået for bybus linje 1 og 2, og de lokale ruter 680, 681, 682, 688, 709, 711, 712, 713, 714 og 715.

Ifølge FynBus forventes konkursbegæringen ikke at få konsekvenser.



- Vi forventer ikke, at det vil få indflydelse på busdriften og for kunderne i Nyborg, siger kommunikationschef i FynBus, Martin Krogh.

Nyborg Rejser blev grundlagt i 1948 og er ejet af John Kristensen.

- Jeg har ingen kommentarer for nu, siger han til TV2 Fyn.

Sidste regnskab for Nyborg Rejser fra 2021 viser et underskud på 1,9 millioner kroner. Kuratoren har endnu ikke overblik over økonomien, og hvem der penge til gode i selskabet.

- Det er aktiver for millioner, så vi har endnu ikke overblik over værdierne i selskabet, siger Jess Aaagaard.

I juni blev Lars Ulrich Hansen hyldet af skolebørn, da han havde kørt skolebus for Nyborg Rejser gennem 26 år.