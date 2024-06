Mindeplade for ofre til tragisk togulykke er blevet stjålet

Den mindeplade, der skal mindes ofrene for den forfærdelige togulykke i 2019, hvor otte personer mistede livet, er blevet stjålet.

Det bekræfter Sund & Bælt, der satte mindepladen op.

- Så kan man simpelthen ikke synke lavere, siger Ulla Billum fra Nyborg til TV 2 Fyn.

Hun gik en tur onsdag middag, hvor hun opdagede, at pladen altså ikke var, hvor den plejer at være.

- Jeg føler mig meget krænket. Og så tænker jeg på alle de berørte familier, siger hun og tilføjer, at hun jævnligt besøger den nu stjålne mindeplade for at mindes de omkomne.

- Nogle gange ligger der blomster ved pladen. At den nu er blevet stjålet, er mangel på omtanke for ens medmennesker, siger Ulla Billum.

Mysteriet om, hvorfor pladen ikke var at finde på sin vante plads ved vandkanten til Storebælt, har floreret siden onsdag middag. Usikkerheden lå i, om den var blevet fjernet af Sund & Bælt selv i forbindelse med en istandsættelse eller af ukendte gerningsmænd.

- Sund & Bælt har ikke kendskab til, at den mindeplade, vi satte op tæt på broen ved landfæstet i Nyborg efter den tragiske togulykke på Storebæltsforbindelsen, er fjernet, siger kommunikationschef hos Sund & Bælt Lene Thomsen til TV 2 Fyn og tilføjer, at "mindepladen hurtigst muligt vil blive erstattet af en ny".