Minister kommenterer omfattende svigt i socialsager i Nyborg

Sagen om Nyborg Kommunes problemer på børn- og ungeområdet er rykket ind på Christiansborg.

Folketingsmedlemmerne Karina Adsbøl (DD) og Mai Mercado (K) har begge stillet spørgsmål til socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) om sagen.

- Vil ministeren kommentere indslaget fra den 14 december 2023 på TV 2 Fyn om forholdene på børne- og socialområdet i Nyborg Kommune, og vil ministeren redegøre for, hvilke initiativer ministeren vil tage for at rette op på socialområdet i Nyborg?, skrev Karina Adsbøl (DD) i sit spørgsmål.



Nu har ministeren svaret.

- Jeg vil gerne slå fast, at man som borger i Nyborg Kommune skal kunne stole på, at kommunen foretager en god og korrekt sagsbehandling i sager på socialområdet. Det er helt afgørende for både børn, unge og forældres retssikkerhed og trivsel. Derfor må der selvfølgelig ikke ske fejl og lovbrud i sagsbehandlingen, skriver socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil i et skriftligt svar.

I starten af december slog en rapport BDO fast, at der var omfattende svigt i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet i Nyborg.