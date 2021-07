Mistanke om planlæggelse af terrorangreb i Nyborg Fængsel - ingen fængsles

Østre Landsret stadfæster afgørelse om, at der ikke er grundlag for at varetægtsfængsle de personer, som er mistænkt i en hemmelig sag.

Det oplyser Fyns Politi i en mail til Ritzau.

Personerne blev i første omgang fremstillet i grundlovsforhør i Svendborg i torsdags.

Her afgjorde dommeren, at der ikke var grundlag for fængsling, men anklagemyndigheden kærede til landsretten, som altså nu har blåstemplet beslutningen.

Angreb på fængselsbetjente

Grundlovsforhøret foregik for såkaldt dobbeltlukkede døre, så selv sigtelsen imod personerne holdes hemmelig.