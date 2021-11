Mor og datter stiller op til kommunalvalg: - Det er lidt mærkeligt faktisk

Politik har været et samtaleemne over aftensmaden, så længe hun kan huske. Alligevel var det datteren, der måtte give Lene Skyggelund et skub.

- Hun gik ind i at være aktiv politisk, inden jeg meldte mig på banen, så det er hende og hendes søster, der er gået foran, hvor jeg er kommet luntende lidt bagefter, siger Lene Skyggelund, der i mange år har arbejdet frivilligt, blandt andet i byens madspildsbutik.

Kirstine Skyggelund har en ældre søster, der også er aktiv i lokalpolitik.

Den yngste kandidat i Nyborg

Udover at være datter til en medkandidat kan Kirstine Skyggelund med sine 20 år også kalde sig den yngste på partilisterne i år. Trods sin unge alder har hun været politisk aktiv i seks år og er formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, DSU, i Nyborg.

- Jeg var 19 og lige blevet student, da Sonja (Sonja Marie Jensen, spidskandidat i Socialdemokratiet) kom og prikkede mig på skulderen. Til at starte med tænkte jeg, at jeg er ung og skulle have et sabbatår, hvor jeg kunne hygge mig. Men politik blev ligesom ved med at trække i mig, siger hun.