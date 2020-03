Mor og søn dræbt i Syrien: Langeskov mindes fodbolddreng med fakkeloptog

Fredag blev det bekræftet, at den 27-årige fynske kvinde Huda Ali Ahmad og hendes niårige søn Assad blev dræbt i Syrien.

I den anledning bliver der fredag aften afholdt et fakkeloptog for at ære familiens minde.

Huda Ali Ahmad og hendes søn var bosat i Langeskov. Sønnen gik i 1. klasse på den lokale skole og til fodbold i den lokale idrætsforening.

Ungdomsformand i Langeskov Idrætsforening Jan Boye

- Han blev rigtigt godt integreret her, også takket være nogle rigtig dygtige trænere, der tog sig godt af ham og hans familie. Vi kunne jo tydeligt mærke, at han var på vej til at blive en rigtig dansk dreng, så at sige, siger ungdomsformand i Langeskov Idrætsforening Jan Boye til TV 2/Fyn.

Derfor har idrætsforeningen organiseret et fakkeloptog gennem byen for at ære Huda Ali Ahmad og Assads minde.

- Assad var jo medlem af vores klub, og hans død var jo meget voldsom. Det chokerede jo alle i hele byen, siger Jan Boye.

- Under normale omstændigheder ville vi møde op til en begravelse og ære den afdøde. Det kan vi ikke nu. Derfor fik vi idéen til at lave et lille kort fakkeloptog, hvor vi tager afsked med Assad og hans mor, fortæller ungdomsformanden.

En rute med betydning

Med hjælp fra et sponsorat fra en privatperson har idrætsforeningen indkøbt 500 fakler til alle, der har lyst til at deltage i optoget.

- Jeg er sikker på, også med de tilbagemeldinger, jeg allerede har fået, at det er blevet taget rigtigt godt imod, siger Jan Boye.

Den 27-årige mor var kurder og født i Syrien, men kom til Danmark for fem år siden, hvor hun har boet i Langeskov.