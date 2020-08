Mundbind i offentlig transport: Frejs ønske blev opfyldt

I mange måneder har Frej Jensen, der er talsmand for Nyborg Pendlerklub, håbet, at mundbind blev et krav for at få et lift med offentlig transport.

- Man tager jo ikke mundbind på for at beskytte sig selv, men for at beskytte andre.

Lørdag er hans ønske gået i opfyldelse. Nu skal alle, der benytter sig af bus, tog, færge, taxa og metro iføre sig enten mundbind eller visir, når de bliver transporteret fra A til B.

- Det er noget, jeg som pendlerrepræsentant er rigtig glad for. Vi opnår nu den sikkerhed, som vi kan, ved at der er pladsreservationskrav og mundbind, fortæller han.

Det blå mundbind

Det samme er de passagerer, der lørdag ventede på toget på Nyborg Station.

- Det er okay. Vi er nødt til at gøre noget allesammen. Jeg arbejder på en skole med 650 elever, hvor vi har masser af restriktioner, så selvfølgelig skulle det også komme til offentlig transport, siger Lasse Rasmussen.

Langt de fleste ventende passagerer på Nyborg Station havde lørdag husket deres mundbind. Foto: Pernille Gram

Bente Hansen skal til København og ligesom mange af de andre på stationen, er hun iført det karakteriske blå engangsmundbind.

- Jeg synes, det er udemærket. Så længe smitten ikke er væk, kommer vi alt for tæt på hinanden, så derfor er det udemærket.

Ønsker det udbredt

Siden april har Frej Jensen været fortaler for, at brugen af mundbind blev mere end bare en anbefaling. Han håber, at krav om mundbind vil brede sig til andre situationer i det offentlige rum.

- Det gør ingen forskel, om jeg sidder i et tog eller står i et supermarked. Det er den samme type kontakt, vi har. Jeg synes, man bør have mundbind på, når man er i kontakt med andre - det kan være i toget, i supermarkedet eller på museum, forklarer Frej Jensen.

Generelt har fynboerne været gode til at opfylde kravet om mundbind her på førstedagen. DSB melder, at ni ud af ti passagerer husker mundbindet, mens Fynbus endnu ikke har måttet afvise passagerer på grund af manglende mundbind.