Mundbindet tilbage i butikkerne - men direktør tror på god julehandel alligevel

- Så længe det er noget, folk kender, skal det nok gå. Vi klarer det fint med mundbind og coronapas. Faktisk gik handlen rigtig godt sidste år på trods af corona. Lige indtil vi skulle lukke helt ned lige efter jul. Så jeg tror også, at handlen bliver god i år, siger Peter Bøgholm, der er direktør i Odense City.



Mundbind hos frisøren

Kravet om mundbind indføres igen, fordi smitten endnu en gang stiger i Danmark. Flere end 4.000 danskere har søndag fået en positiv coronatest, og tallet stiger og stiger for hver dag.

- Det bliver selvfølgelig lidt træls at vende tilbage til det, men vi har prøvet det før, og der har vi også fået det til at fungere. Hellere have mundbind på end en lukket forretning, siger Michael Nielsen, der er indehaver af Hos Michael i Langeskov.