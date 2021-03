Museer kritiserer afgørelse om Nyborg Slot: - Bør der ikke være fagekspertise i afgørelsen?

I Nyborg står et kuldsejlet museumsprojekt til 351 millioner kroner.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har sagt nej til udbygningen af Nyborg Slot, og der er ingen ankemulighed. Der er altså ikke meget der tyder på, at slottet nogensinde bliver genrejst som kongeborg.

Men nu er der alligevel nyt i sagen.

Det ender jo i en meget svær diskussion, hvor det handler om, om vi kan lide det. Simpelthen om vi synes det er pænt eller ej Kenneth Muhs, borgmester i Nyborg Kommune

Ingen kulturfaglig viden

Organisationen Danske Museer beskylder klagenævnet for manglende kompetence på området. De har sendt et brev til kulturminister Joy Mogensen (S) og erhvervsminister Simon Kollerup (S).

- Man må som kulturhistoriker stille sig selv et spørgsmål, om ikke der bør være fagekspertise fra det felt, vi repræsenterer, lyder det fra Nils M. Jensen, der er direktør i Organisationen Danske Museer.

Læs også Slots-forvirring mørklagt: Klagenævn traf to afgørelser om Nyborg Slot

De beskylder Miljø- og Fødevareklagenævnets medlemmer for at mangle kulturfaglig viden.

- Man kan stille spørgsmålstegn ved, hvordan den her beslutning er blevet truffet. Vi spørger ydmygt om det ikke er en idé at få det her klagenævn overført i kulturel kontekst. Eller at man i hvert fald får nogle specialister ind over, siger Nils M. Jensen.

Fremtiden for Nyborg Slot

Tilbage i Nyborg er byggeprojektet stødt på grund. Alle venter nu på et signal fra Christiansborg.

Nyborgs borgmester, Kenneth Muhs (V), håber, at byggeprojektet kan genoptages.

- Det ender jo i en meget svær diskussion, hvor det omhandler, om vi kan lide det. Simpelthen om vi synes, det er pænt eller ej, siger Kenneth Muhs.

Læs også Drama om slottet: Nu havner udvidelsen af Nyborg Slot hos ombudsmanden

Hans Christian Schmidt (V), der både er formand for Folketingets Kulturudvalg og sidder i folketingets Miljø- og Fødevareudvalg, har tidligere selv siddet i det omdiskuterede klagenævn.

- Det er jo logisk nok, at der skal være en saglig faglig viden, som kan komme med input. Der behøver ikke nødvendigvis sidde nogen i nævnet, der ved det. Der skal bare sidde nogen i det forberedende led, fortæller Hans Christian Schmidt.

Hvordan kan det være, at museeumsloven ender med at blive behandlet i et fødevarenævn under Erhvervsministeriet?

- Jeg tror simpelthen, at det er noget, man ikke har været opmærksom på i lovgivningen. Jeg vil opfordre kraftigt til, at man finder ud af, hvordan åbenhedsprocessen skal være fremover. Jeg synes, at man skal give det hele et serviceeftersyn. Også det her nævn, uddyber han.

Læs også Nyborg Slot på Europa-agendaen: - Man bør kunne finde en løsning

På Christiansborg er kulturminister Joy Mogensen ved at undersøge sagen. Det skriver hun i et skriftligt svar til TV 2 Fyn.

- Det gør indtryk på mig, når museerne samlet udtrykker bekymring over Miljø- og Fødevarenævnets faglighed og processen i sagen om Nyborg Slot (...) Jeg tager selvfølgelig refleksionerne fra Organisationen Danske Museer med i det videre arbejde, skriver Joy Mogensen.