Museum beskyldes for nepotisme - direktør erstattet af konen

Er det okay, at Østfyns Museer har ansat Mette Ladegaard Thøgersen til at erstatte Erland Porsmose på posten som direktør, når de to privat danner par - og uden at slå stillingen op?

Det spørgsmål rejser Frihedsbrevet onsdag, efter de har talt med to eksperter, som sætter spørgsmålstegn ved netop denne manøvre. Ifølge dem er museet, fordi de modtager statstilskud, forpligtet til at slå stillingen op - også selvom de har en intern ansøger, der er kvalificeret. Et stillingsopslag ville også imødekomme eventuelle anklager om nepotisme, lyder det.

Bestyrelsesformand for Østfyns Museer Flemming Kjærulf afviser dog anklagerne, og fortæller, at Mette Ladegaard Thøgersen er valgt, fordi hun var "en meget kvalificeret kandidat".