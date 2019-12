Naboer bekymrede over nyt bosted i Nyborg

Lidt nord for Nyborg vil organisationen Solutio etablere sig på landejendommen Møllegården.

Planen er et bo- og opholdssted for psykisk syge unge og unge med problemer. Ejendommen skal kunne huse otte unge, der samtidig kan arbejde på den tilhørende æbleplantage.

Det vækker dog bekymring hos både ejendommens naboer og politikere i Nyborgs byråd.

- Jeg har svært ved at forestille mig, at en institution af den art kan trives i et område som her, siger Mette Bruun, der selv er vokset op på Møllegården og nu er nabo til den.

Hun er en dem, der har gjort indsigelse mod planerne om en døgninstitution. Da der var nabohøring om det kommende bosted i efteråret sidste år, kom der 13 indsigelser. En af dem var underskrevet af 71 beboere i området.

Solutio, der står bag det nye bosted har tidligere været i vælten. I marts valgte Langeland Kommune at politianmelde organisationen, fordi dens bosted på Langeland i strid med reglerne havde syv beboere boende, som var over 18 år.

Uenighed i byrådet

Planerne er også blev mødt med en vis skepsis i hos flere partier i byrådet i Nyborg.

Kommunens jurister har udarbejdet en redegørelse, der fastslår, at kommunen i praksis ikke lovligt kan sige nej til botilbuddet.

Det var også, hvad Venstre lagde til grund, da man på Teknik- og Miljøudvalgets møde 2. december modvilligt stemte for at give institutionen en landzonetilladelse.

- Det er da en underlig situation at være i, og vi er da lidt frustrerede over det, for der er andre gange, hvor vi gerne ville have sagt ja til noget. Nu synes vi så ikke lige, at det (døgninstitutionen red.) passer ind i området her, og det kan vi så ikke sige nej til det, siger Søren Svendsen (V), der er medlem af Teknik- og Miljøudvalget.

Socialdemokratiet er derimod positive over for planerne om en døgninstitution.

- Vi har hele tiden sagt, at vi synes, det var en god idé, og vi har også hele tiden sagt, at vi ville have problemer med ikke at godkende en landzonetilladdelse, og det har jo så vist sig at holde stik, siger Vibeke Ejlertsen (S).

- Det er tankevækkende, at de øvrige partier siger, at den her gruppe mennesker skal vi også sørge for - det skal bare ikke lige være i vores baghave. Men hvor skal det så være?, siger hun.

Dansk Folkepartis Carsten Kudsk valgte som den eneste i udvalget at stemme imod at give tilladelsen til Solutio. Derudover har han sat sagen på dagsorden til tirsdagens byrådsmøde.

- Langeland Kommune er jo nogen, der skriger efter arbejdspladser, og normalt siger de ja - til asylcenter og alle mulige andre. Hvorfor siger de lige nøjagtig nej til sådan en institution. Det var det, der fik alle alarmklokker til at ringe for mig, siger han til TV 2/Fyn.

Hvis et flertal i byrådet følger juristernes anbefaling og stemmer for landzonetilladelsen, vil Carsten Kudsk have sagen på dagsordenen på Folketingsniveau.

- Jeg tager fat i mine ordfører, og så har vi sådan set sagt, at vi vil tage en snak med ministeren, fordi den type bosteder ... det ryster mig dybt, måden de bliver kørt på, siger han.

Direktør erkender problemer

Direktør i Solutio Gruppen, David Tønsberg, erkender, at der har været problemer på Langeland, men ifølge ham har der været færre episoder omkring bostedet, efter man er begyndt at henvende sig til en lidt ældre aldersgruppe. Bostedet nord for Nyborg bliver for 15 til 25-årige.

- De problemer og udfordringer, der har været, er faktisk primært fra gammel tid - fra tilbuddets tidligere aldersgruppe, som var helt unge. Altså 12 til 18-årige. Siden vi har ændret aldersgruppe for tilbuddet, har der været markant færre episoder.