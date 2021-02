Narko leveres som takeaway - men nu skal øget indsats sætte en stopper for det

Der skal sættes en stopper for handlen med narko i Nyborg, og derfor har Fyns Politi i samarbejde med kommunen intensiveret indsatsen mod narkosalg, der skal gøres mere vanskeligt.

Ifølge borgmester Kenneth Muhs (V) skal det gøres ved hjælp af et ambassadørkorps, der skal indsamle viden om narkosalget og dele den med politiet.

- Når vi hører, at der er biler, der kører rundt og sælger narko, skal vi have indsamlet den viden, for ellers er det svært at få gjort noget ved det. Der skal viden til, for at vi kan handle på det, siger borgmester Kenneth Muhs til TV 2 Fyn.

Unge mennesker ender i misbrug

Selv om Nyborg ikke skiller sig ud på Fyn med et højt narkosalg, er der eksempler på gadesalg og narkohandlere, der kører rundt i biler og leverer stoffer, ligesom et pizzabud leverer takeaway.

Ambassadørkorpset består af personer, der har deres daglige gang på skoler, ungdomsuddannelser og i foreningslivet. Det er dog ikke kun på ungdomsuddannelserne eller i bylivet, at der skal sættes ind, fastslår borgmesteren.

- Stoffer og narko er noget skidt. Det betyder, at unge mennesker kommer ud i misbrug og kriminalitet, siger Kenneth Muhs.

- Vi vil gerne have, at vores unge mennesker ikke kommer i kontakt med narko, men det er bredt, at vi sætter ind på alle kommunens 278 kvadratkilometer, understreger Kenneth Muhs.

Fyns Politi: Derfor skal unges misbrug stoppes

Selv om ambassadørerne vil give oplysninger videre til politiet, skal almindelige borgere fortsat gå til politiet med oplysninger, hvis de opdager narkosalg.

Samarbejdet mellem Nyborg Kommune og Fyns Politi skal ses i en sammenhæng med de eksisterende indsatser, der skal forebygge unges brug og adgang til euforiserende stoffer i kommunen.

- Målet med det nye samarbejde er både at få mere viden, vi kan omsætte til handling, og det er også i høj grad at signalere en tydelig nultolerance, når det handler om narkohandel. Samtidig håber jeg, at det nye tiltag kan få skabt et endnu tættere samarbejde om vores fælles mål – at komme narkohandlen til livs og få stoppet unges misbrug, inden det eskalerer og udvikler sig, så de for alvor ender i kriminalitet, siger chefpolitiinspektør Lars Bræmhøj fra Fyns Politi.

TV 2 Fyn har tidligere dokumenteret, hvordan fynske narkosælgere - de såkaldte “hvide bude” - sælger stoffer via sms og bringer stofferne ud til køberen.

Ifølge politiet er narkosalget koncentreret omkring Odense og Svendborg, men der er set tilfælde på hele Fyn - og altså også i Nyborg.