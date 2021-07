Narrede ældre ægtepar: Udgav sig for at være hjemmesygeplejersker

Kort forinden havde en sygeplejerske netop været på adressen for at give medicin. De to kvinder fortalte, at de var kollega til hjemmesygeplejersken fra kommunen.

Med meldingen om, at de havde glemt en nøgle, fik de to kvinder adgang til hjemmet på Strandvejen. Den ene førte ægteparret rundt i lejligheden, mens den anden kvinde selv gik rundt i ægteparrets hjem.

Stjal ukendt kontantbeløb

Tricktyveriet blev begået lørdag aften i tidsrummet 20.40 til 21. Det lykkedes de to kvinder at slippe af sted med et ukendt kontantbeløb.