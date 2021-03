Naturdrama i baggården: Se spurvehøg spise "usædvanligt stort bytte"

Judy Egholm stod tirsdag morgen op til en voldsom larm uden for hjemmet ved havnen i Nyborg, hvor en masser måger skrappede hidsigt udenfor.

Jeg har boet her i 20 år, men har aldrig oplevet noget lignende Judy Egholm

- Jeg tænkte, om nogen var ved at fodre dem, men ud af min hoveddør kunne jeg så se, hvad jeg tænker er en spurvehøg, der sad med en sort fugl, fortæller hun.

Ganske rigtigt sad den rovfuglen, spurvehøgen, i Judy Egholms gård i færd med at dræbe og spise en allike.

Læs også Store visioner: Vil skabe international landingsplads til helikoptere og droner

- Det virker voldsomt, men det er helt almindeligt at se spurvehøgen i aktion i sin have eller nærmeste omgivelser. Det unormale her er, at den har taget så stort et bytte, forklarer Henrik Kalckar Hansen, der er naturvejleder og formand for Dansk Ornitologisk Forening Fyn (DOF).

Naturens barske gang

Det var svært for Judy Egholm at koncentrere sig om sit arbejde med det store drama mellem rovfuglen og byttedyret på gårdspladsen.

Spurvehøgen Spurvehøgen er en lille rovfugl med lang hale og afrundede vinger. Hunnen har brunlig overside og en tværstribet grå og hvid underside, mens hannens overside er blågrå, og undersiden er tværstribet hvid og rustrød. Hunnen kan være næsten dobbelt så stor som hannen og kan forveksles med duehøgehannen. Spurvehøgen har dog hurtigere vingeslag, tyndere ben og mangler duehøgens afrundede halehjørner. Spurvehøgen lever almindeligt i skoven, men har i nyere tid fundet mange egnede ynglesteder i villakvarterer og helt inde i centrum af større byer. Kilde: DOF Se mere

- Det tog det meste af en time for spurvehøgen at slå alliken ihjel. Den holdt godt fast med kløerne og hakkede ligesom i den, fortæller Judy Egholm.

Henrik Kalckar Hansen fortæller, at spurvehøgen på videoen helt sikkert er en hun, der er større en hannerne. Dog er han imponeret over størrelsen på alliken.

- De er i stort set samme vægtklasse. Normalt plejer hunnen at være glad for solsorter og mindre fuglearter, mens hannen tager de helt små fugle.

Det er blevet mere normalt at se rovfugle som Spurvehøgen tæt på menneskeboliger. Foto: DOF Fyn

Han forklarer, at spurvehøgen er den udprægede fuglefanger, der ikke tager mus, går på odsler eller leder efter mad i skraldespande. Så selvom det ser voldsomt ud på videoen, er det naturens gang.

- Sådan er naturen - den er pissebarsk. Det er heller ikke spor unormalt, hvad der er oplevet i Nyborg, for ofte begynder høgen at spise, før byttedyret er dødt.

Sæt et fodrebræt ud med lidt forskelligt udbud af både solsikkekerner og fedtstof, der både ligger til solsortene og hænger til mejserne. Så skal den nok lægge turen forbi, og så opstår chancen for at se de her hverdagsdramaer Henrik Kalckar Hansen, naturvejleder og formand for DOF Fyn

Tættere på den vilde natur

Allerede inden Henrik Kalckar Hansen ser videoen, er han næsten sikker på, at det er en spurvehøg. Det er nemlig den af rovfuglene, man oftest ser tæt på menneskeboliger.

- Det er positivt, at noget af den vilde natur er rykket ind i haverne, hvor man oplever mere af den her interaktion mellem rovfugl og byttedyr. Man bliver fascineret af den her ekstra indsigt i naturen, når man ser den folde sig ud i virkeligheden, frem for på tv, siger naturvejlederen.

Efter den seje kamp med den store allike, fløj spurvehøgen væk fra Judy Egholms hjem ved 16-tiden fredag, da der ikke var mere tilbage af byttet, end rovfuglen kunne flyve afsted med. Tilbage stod Judy Egholm med en stor oplevelse.

Læs også Shitstorm: Zoo bombarderes med vilde beskyldninger efter nyhed om åbning

- Jeg har boet her i 20 år, men har aldrig oplevet noget lignende, siger hun og fortæller at hun og børnene, der går i 7. og 9. klasse, tog det meget roligt, da de betragtede naturens gang.

Onsdag har Judy Egholm allerede igen fået besøg af spurvehøgen, og hun kan godt forberede sig på at få den endnu mere at se, siger Henrik Kalckar Hansen.

Onsdag har Judy Egholm igen fået besøg af spurvehøgen fra tirsdag. Foto: Judy Egholm

- Den vil komme tilbage. Rovfuglene har deres vaner og lærer, hvor de kan skaffe sig bytte, siger han og tilføjer, at man selv kan gøre noget for at få samme naturoplevelse som Judy Egholm:

- Sæt et fodrebræt ud med lidt forskelligt udbud af både solsikkekerner og fedtstof, der både ligger til solsortene og hænger til mejserne. Så skal den nok lægge turen forbi, og så opstår chancen for at se de her hverdagsdramaer, fastslår han.