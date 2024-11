Nissebanden slår billet-rekord

Forestillingen Nissebanden i Julemandens Land har slået rekord i forhold til antallet af solgte billetter. Det skriver Nyborg Voldspil i en pressemeddelelse.

Forestillingen er den bedst sælgende familieforestilling i 16 år. Der er mere end to uger til premieren, og der er allerede solgt 5.700 billetter.

- Vi er utroligt glade for at så mange publikummer har valgt at bruge en lille del af juletiden sammen med os. Vores hyggelige, lille vintertradition her i Nyborg har i mere end 35 år samlet børn og barnlige sjæle fra hele Fyn, og det er en fornøjelse at stadig flere familier får øjnene op for, hvad teater og musical kan – også for børn, udtaler formand for Nyborg Voldspil, Jette Dencker Rasmussen