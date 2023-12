Nu bliver det dyrere at krydse Storebæltsbroen

Når 2023 bliver til 2024 stiger prisen for at krydse Storebæltsbroen med BroBizz eller nummerpladegenkendelse med fire kroner til 196 kroner. Det skyldes at en politisk aftale fra 2007 om lavere priser udløber i 2023, skriver Sund & Bælt.

Prisen for personbiler, der betaler kontant eller med kort, stiger til 275 kroner, og dermed bliver gevinsten ved at benytte automatisk betaling på minimum 79 kroner pr. tur, lyder det videre.



Det er muligt at få ekstra rabat på turen over Storebælt på henholdvis aftener, weekender og helligdage med Storebælts rabatprodukter. Storebælts pris- og rabatstruktur er fastsat af Transportministeriet og justeres årligt på baggrund af den almindelige prisudvikling.