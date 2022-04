Nu efterforskes Jesper Nielsen af politiet - ville købe nøgenbilleder af mindreårig

- Det fremgår helt klart, at mistanken om, at der er begået noget strafbart er vakt, når man begynder en efterforskning, siger Niclas Turan Kandemir til TV 2 Fyn.

Det bekræftes af Fyns Politis vicepolitiinspektør Richardt Jakobsen.

- Når politiet vælger at gå ind i en sag af egen drift, skyldes det, at der er mistanke om et strafbart forhold. Vi undersøger nu det eventuelt strafbare indhold, skriver han i en mail.

Niclas Turan Kandemir understreger, at politiets beslutning om at efterforske Jesper Nielsen ikke nødvendigvis betyder, at han hverken sigtes eller tiltales i sagen.

Børnepornografiske billeder

Tidligere i april skrev Jesper Nielsen til 17-årige Chelsea Nielsen på det sociale medie Snapchat. Her spurgte han den unge gymnasieelev, om hun var interesseret i at sælge nøgenbilleder.