Nu går kulturministeren ind i sagen om historisk projekt på Nyborg Slot

Kort før jul blev der sat en stopper for planerne om en 350 millioner kroner dyr udbygning af det fredede Nyborg Slot. Udbygningen skulle have ført slottet tilbage til det firelængede fæstningsværk, der stod i byen i middelalderen med borgring og udsigtstårn.

Men Miljø- og Fødevareklagenævnet besluttede at give medhold til klagerne, der har været imod projektet, fordi der skulle bygges nyt ovenpå fortidsminder.

Det har fået en række fynske politikere til at kritisere afgørelsen i nævnet, og nu går også kulturminister Joy Mogensen (S) ind i sagen. Hun siger blandt andet til TV 2 Fyn, at det er en rigtig trist sag.

- Ikke kun for Nyborg og Fyn, men for hele Danmark, fordi Nyborg Slot har mulighed for at fortælle en helt unik historie. Jeg har derfor bedt om en redegørelse for at finde ud af, hvordan vi kommer videre.

Vil have projekt tilbage på sporet

- Det her (Nyborg Slot, red.) er et af de helt store eksempler på, at vi bør kigge på, om vi har den rigtige balance i vores lovgivning, som jo helt klart skal beskytte vores fortidsminder og unikke kulturarv, men jo også skal muliggøre, at det kan formidles og være med til at gøre os klogere, siger Joy Mogensen.

Ministeren tilføjer, at hun vil gå så langt, at hun vil se på om museumsloven skal ændres.

- Det kan godt være at det er nødvendigt, men nu vil jeg afvente redegørelsen først med henblik på at se, hvordan vi kan få Nyborg Slot tilbage på sporet, fordi det vil være en gevinst for formidlingen af Danmarkshistorien og selvfølgelig også lokalsamfundet.

- Det kan godt være, at vi skal oveveje lovgivningen, og det er der er mange andre eksempler på, at det behov kan være tilstede, og her er Nyborg Slot et af de store eksempler på det, siger Joy Mogensen til TV 2 Fyn.

Kulturminister Joy Mogensen (S) vil have en redegørelse for at finde ud af, hvordan man kan komme videre med projektet på Nyborg Slot. Foto: Ólafur Steinar Gestsson / Ritzau Scanpix