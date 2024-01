Nu går minister ind i kommunal skandalesag

Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) går nu ind i socialsagen fra Nyborg Kommune, hvor hundredvis af børnesager er blevet håndteret i strid med loven. Det skriver DR, der har fået det bekræftet af ministeren selv i et mailsvar.

Heri oplyser hun, at hun har bedt om en redegørelse for en konkret sag fra Nyborg Kommune og overvejer at anmode om flere.

Sagen om det massive svigt af nogle af Nyborgs svageste borgere har både ført til kritik af borgmester, Kenneth Muhs (V), og politikerne i Social og Handicapudvalget, ligesom borgmesteren har forsøgt at pege pilen mod forvaltningen. Derudover har det også vakt opsigt, at kommunaldirektør bad politikere lukke i, hvis pressen ringede om sagen.