Nu i udbud: Hvem vil bygge det nye Nyborg Slot?

Det senest offentliggjorte budget for slotsprojektet var på cirka 350 millioner kroner – men det indbefattede også den nu færdiggjorte renovering af slottets hovedbygning.

Det projekt, der søges totalentreprenør til, er en ringmur, forhøjelse af vagttårnet, udstillingsbygningen, slotsbro, slotsgård og slotsholm.

Finansiering var på plads

Finansieringen var på plads, indtil A. P. Møller Fonden i februar sidste år satte sin finansiering til slotsprojektet i bero. og tilbageholdt 60 millioner kroner af et tilsagn på godt 100 millioner kroner til slotsprojektet.

Det skete efter, at et snævert flertal i Miljø- og Fødevareklagenævnet stoppede projektet, fordi det efter flertallets mening var et for stort indgreb i den fredede slotsholm.

De øvrige projekt-donorer er Realdania, staten og Nyborg Kommune.

Klar til indflytning i 2027

Ifølge udbudsmaterialet skal byggeriet være klar til at gå i gang i oktober 2025, så indflytning kan påbegyndes i oktober-november 2027.

Der er tale om tale om et kompliceret byggeri, hvor der ikke alene skal tages hensyn til arkæologiske forhold, men også byggeriets klimapåvirkning.

Ifølge udbudsmaterialet vil byggeriet i den planlagte form overskride bygningsreglementets regler for klimabelastning.

Bedre isolering, armering, beton og el- og varmebesparelser kan dog reducere overskridelsen, men det kan også overvejes også at udskifte kulbrændte mursten med genbrugsteglsten i både inder- og ydervægge, fremgår det af udbudsmaterialet.

Nye hovedpersoner

Slots- og Kulturstyrelsen har hyret Tore Fridell, partner i Emcon A/S, som bygherrerådgiver mens Jonas Flyckt-Nielsen netop er tiltrådt i jobbet som projektleder hos Slots- og Kulturstyrelsen efter syv år hos Arkitema.

Før sommerferien satte kulturministeriet en miljøkonsekvensvurdering af slotsprojektet i gang med Miljøstyrelsen som tovholder, og netop i denne uge var det sidste frist for at komme med indsigelser.

Miljøstyrelsen oplyser dog til TV 2 Fyn, at man har givet nogle af høringsparterne fristforlængelse.

Kulturministeriet har tidligere oplyst, at arbejdet skal være færdiggjort ved udgangen af 2024.

Konsekvensvurderingen gennemføres som led i at få Folketinget til at vedtage en anlægslov..

Ingen binding

Når der er indgået aftale med en totalrådgiver til projektet, forpligter det dog ikke staten til at indgå en bindende kontrakt, fremgår det af et aktstykke fra kulturministeren til finansudvalget.

- Udbuddet vil alene indebære, at det nødvendige forarbejde er gjort, således at der kan indgås aftale med den vindende totalrådgiver. Kulturministeriet forventer, at der vil være øgede omkostninger ved en genoptagelse af projektet, som særligt skyldes prisstigninger og igangsætningsomkostninger, herunder at byggeorganisationen skal reetableres. Finansudvalget forventes at blive forelagt et anlægsaktstykke om genoptagelse af projektet senere i 2023 med en ny totaludgift for projektet, hedder det i aktstykket.

TV 2 Fyn har forespurgt Slots- og Kulturstyrelsen, hvor langt man er nået med en ny finansieringsmodel, men styrelsen er ikke vendt tilbage.