Nu kan lastbiler tanke strøm på Fyn: Virksomhed tøver dog

Fremtiden kom tirsdag til Fyn.

Nærmere betegnet Nyborg, hvor Danmarks første offentlige ladestander til el-lastbiler tirsdag åbnede.

Og den betyder, at de få lastbilchauffører, der i dag kører på el, nu også kan tanke strøm, hvis de kører på tværs af Danmark.



En tankning, der typisk vil tage en times tid.

Det er YX, der har opsat en 360 kW-lynlader til tung el-trafik ved motorvejsafkørsel 45 på E20 ved Nyborg.

Det er selvom, der i juni 2022 kun var indregistreret 14 el-lastbiler over 12 ton i Danmark, som ikke var kommunale skraldebiler, ifølge bilstatistik.dk.

- Vi vil gerne være med til at binde hele Danmark sammen, og der er Fyn bare super central, og her er plads, siger direktør i YX Michael Bendzu Hansen om beslutningen.

Det er på baggrund af ønsker fra en af YX's kunder, at virksomheden nu har investeret i at åbne den særlige ladestander.

For tideligt

Meget kunne dog tyde på, at den kunde ikke er den fynske logistikvirksomhed Alex Andersen.

Det er selvom virksomheden heller end gerne ville investere i el-lastbiler.

- Det er dejligt, at muligheden er der, men det er tideligt, hvis du spørg mig, lyder det fra direktør Michael Gregersen.

Nu har YX budt op til dans, er det så ikke jeres tur til at investere?



- Jo, men der kan jeg kun pege på, at den investering kan vi ikke tage alene. Det koster tre - firegange mere per lastbil i forhold til den dieseldrevet. Vi har 300 lastbiler, og så kan du selv lave regnestykket. Det kan vi ikke, siger Michael Gregersen.

Men er det ikke bare prisen for at få et forbedret klima?

- Jo, men vi skal egentlig bare finde ud af, hvem der skal betale for det. Det er den helt store gotiske knude, siger direktøren og tilføjer:

- Er det os som forbrugere - det tror jeg er en del af løsningen - eller er det en form for tilskudsordning - det er en anden del af løsningen - og så tror jeg også virksomhederne helt sikkert skal byde ind.

Direktøren peger desuden på, at el-nettet slet ikke er gearet til, at den tunge trafik bliver omlagt til el.

- Så tror jeg, at vi ville lægge byer fuldstændig mørke. Vi har undersøgt det, og der er slet ikke strøm nok i Odense til at lade os.

Nogle skal trykke på knappen

Hos YX er man sikker på, at der er penge i ladestandere til lastbiler.

- Vi kommer til at tjene penge på det, men på nuværende tidspunkt er det jo et projekt, hvor vi er med i udviklingen, siger Michael Bendzu Hansen.

I er ikke for hurtigt ude?

- Nej, det synes jeg ikke. Det handler om at komme i gang. Vi skal understøtte vores kunder i at flytte sig også, siger direktøren.

Han peger dog også selv på, at el-lastbilerne er en stor ekstraomkostning lige nu.

- Selvfølgelig koster det ikke gratis, og nogle skal ture trykke på den her knap, siger Michael Bendzu Hansen.

Han håber, at der er mindst tre ladestandere i Danmark inden udgangen af 2023.

Konkurrenten E.ON er dog også ved at lave ladestandere til el-lastbiler. i første omgang ved Høje Taastrup og Hirtshals.

Elbiler er vigtige for den grønne omstilling, derfor gjorde Concito det også klart i slutningen af 2022, at begejstringen ikke må dø ud.