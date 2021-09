Nu kan man gi' den mere gas mellem Nyborg og Odense: Vejdirektoratet sætter farten op på motorvejen

Vejdirektoratet hæver hastighedsgrænsen på E20 Fynske Motorvej, Odense – Nyborg og E20 ved Nyborg

Fra torsdag den 30. september er det muligt at køre lidt hurtigere på Fynske Motorvej på strækningen mellem Odense og Nyborg ved Tietgenbyen og vest for Nyborg ved Hjulby og på Rute 9 vest for Nyborg ved Allerup.

Hastigheden på de cirka10 kilometer motorvej bliver hævet fra 110 til 130 kilometer i timen, skriver Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Det er resultatet af den aftale om højere hastighed på udvalgte motorvejsstrækninger, som den tidligere regering og Dansk Folkeparti indgik i 2018.