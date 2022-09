Nu ryger strid i Folketinget: - Nyborg Kommune svigter offentligt ansattes ytringsfrihed

Nyborg Kommune svigter de offentligt ansattes ytringsfrihed.

Det mener SF's retsordfører, Karina Lorentzen, der nu vil have justitsministeren til at gå ind i sagen.

- Jeg har tænkt mig at tage det her op med justitsministeren, for jeg mener faktisk, det ikke kun er i strid med god forvaltningsskik. Det er et klokkeklart brud på den aftale (om offentligt ansattes ytringsfrihed, red.), som vi præsenterede for nylig, og som er en del af forståelsespapiret, siger Karina Lorentzen.

Kritikken kommer, efter det mandag kom frem, at Nyborg Kommune angiveligt har brudt den lovede anonymitet i den omdiskuterede Komponent-analyse, der skulle undersøge, om der var en problematisk kultur i kommunen.

Her er en medarbejder blevet kaldt til samtale af en chef, som vedkommende havde kritiseret i den anonyme undersøgelse.

Opfordret til at tie

Samtidig har det såkaldte Hovedudvalg i Nyborg Kommune i en mail opfordret kommunens ansatte til at tie overfor pressen, mens de også opfordrer politikere, ledere og medarbejdere til ikke at kommentere på anonym kritik fremsat i pressen.

- Da det ikke bidrager konstruktivt, lyder det i mailen.

Den formulering er Karina Lorentzen bestemt ikke enig i.

- Vi lever altså i et demokrati – ikke et diktatur, og her må ledelsen i Nyborg Kommune altså kunne tåle kritik. Det er ikke nogen dårlig ting, hvis man lægger tingene åbent ud – tværtimod. Det er det, der kan danne basis for en åben diskussion og grundlæggende forandringer, siger det fra retsordføreren.

- Jeg køber heller ikke argumentet om, at det ikke bidrager konstruktivt. For hvis ikke man er interesseret i at høre fra de ansatte, så flytter man sig jo aldrig. Det handler jo også om at være en attraktiv arbejdsplads, siger Karina Lorentzen.

Opfordringen om ikke at gå til pressen har også mødt skarp kritik fra blandt andre lektor og kommunalforsker Roger Buch, der kalder det ulovlige signaler.

Beder justitsministeren om redegørelse

I slutningen af august indgik SF sammen med regeringen, Venstre, Enhedslisten og Dansk Folkeparti en aftale om en række initiativer, der skal styrke offentligt ansattes ytringsfrihed.

Ifølge retsordfører Karina Lorentzen er der i Nyborg Kommune tale om et ”klokkeklart brud på offentligt ansattes ytringsfrihed”.

Derfor har hun nu stillet to spørgsmål til justitsminister Mattias Tesfaye (S), hvor hun blandt andet beder ministeren redegøre for, om Nyborg Kommunes håndtering af Komponent-undersøgelsen er forenelig med den netop indgåede aftale.

TV 2 Fyn har gentagne gange forsøgt at få en kommentar fra Nyborgs borgmester Kenneth Muhs (V), men det har i skrivende stund ikke været muligt.