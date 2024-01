Nu sker det: Kulturhus kan udvide for 25 millioner

Bastionen i Nyborg skal ombygges for 25 millioner. I december kunne kulturhuset afsløre, at fonde havde givet 15,25 millioner til ombygningen.

I aften ventes det så at de resterende midler til projektet bliver frigivet fra byrådet - et projekt, som bastionen nu har arbejdet på i lidt over tre år.

Ombygningen kommer blandt andet til at betyde, at man som gæst - udover at opleve kulturen - selv kan få lov til at udfolde sine kreative evner i forskellige værksteder.

- Vi har i forvejen næsten 50 tusinde mennesker igennem om året, og nu kommer der til at være endnu flere besøgende, siger Tue Fabricius, som er leder på projektet.

Hør ham fortælle om planerne for kulturhuset i videoen herover.