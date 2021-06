Nu tages Storebæltsbroens mobile autoværn i brug: Sådan påvirkes trafikken

- Vi benytter også det trafikfri rum til at teste, om droner kan foretage inspektion af østbroens store hængere. Dronen er udstyret med ekstra lys, der skal gøre det muligt at foretage inspektionen i mørke, og herefter skal vi finde ud af, om kvaliteten af billederne er god nok. Det vil kunne spare os for at foretage inspektion i dagtimerne, som ellers ville kræve en afspærring af området af hensyn til trafiksikkerheden og derfor forstyrre trafikken langt mere, siger Kim Agersø Nielsen, teknisk chef i Sund & Bælt.