Ny lov forsinket: Nyborg Slot lukket i flere år

Det skulle have været en stor festdag i Nyborg med fokus på Nyborgs Slots enestående rolle i dansk middelalderhistorie, men sådan blev det ikke.

- Det er fuldstændig urimeligt, siger Erland Porsmose, der er muserumsdirektør hos Østfyns Museer.

En revision af museumsloven, der kan få Nyborg Slots 340 millioner kroner dyre projekt i gang igen, er blevet forsinket. Planen var at indgangen til slottet skulle gå igennem den nye udstillingsbygning, men byggeprojektet er blevet stoppet.

Derfor er Nyborg Slot lukket.

Lange udsigter til en åbning

Og sådan vil det formentlig være de næste fire år, forudser museumsinspektør Erland Porsmose.

- Hvis alt pludseligt flaskede sig efter at lovrevisionen kom igennem, som man regner med, at den gør, og alt andet, der nu skal til, så er et realistisk bud på en åbning nærmere 2025 end 2024.



Et hurtigtarbejdende udvalg skulle inden 1. oktober være kommet med et nyt forslag til en ny museumslov til Kulturministeren, så byggeriet kunne genoptages. Men udvalget er ikke blevet færdigt.