Ny nærpolitistation skal ligge midt i Nyborg

Åbningstid for borgerne

I enheden vil der være seks betjente ansat. Betjentenes opgave bliver blandt andet at patruljere Nyborg og omegn samt hjælpe borgerne. I politienhedens åbningstid vil det nemlig være muligt for borgere at banke på på Baggersgade 2 og få hjælp og rådgivning. For eksempel til at anmelde en sag eller til at forebygge indbrud.

Og det glæder også byens borgmester, Kenneth Muhs (V).

- Øget tilstedeværelse betyder meget for den fysiske og mentale tryghed. Derfor glæder jeg mig meget over, at det nu er kommet dertil, at vi kan melde ud om placering, siger han.