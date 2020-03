Ny opfindelse kommer fynsk øl-gas i din sodavand

Pop-ktschhh!

Lyden fra en sodavand, der bliver åbnet, er genkendelig for de fleste. En del af forklaringen på den karakteristiske lyd er den CO2, som giver sodavand dens bobler.

I flere år har Ørbæk Bryggeri produceret økologisk sodavand under navnet Naturfrisk. Og i ligeså mange år har man købt CO2, som er blevet tilsat de farvede læskedrikke for at give dem deres særegne sitren på tungen. Men nu skal bryggeriet kun købe halvt så meget CO2 om året.

Siden 10. marts har det østfynske bryggeri taget overskuds-CO2 fra produktionen af øl og tilført den til sodavand, i stedet for at lukke drivhusgassen ud i atmosfæren. Det sker takket være en ny opfindelse fra opfinderen Kim Christian Dalum.

- Der er mange gevinster ved ibrugtagningen af det nye apparat, som glæder os på Ørbæk Bryggeri, forklarer administrerende direktør for Naturfrisk Group Tørk Eskild Furhauge i en pressemeddelelse. Det er Naturfrisk Group, der ejer både Ørbæk Bryggeri og Naturfrisk.

I alt forventer Ørbæk Bryggeri at spare 50 tons CO2 om året med den nye opfindelse.

Fakta: Så meget CO2 sparer opfindelsen Ørbæk Bryggeri forventer at spare 50 tons CO2 om året. Det svarer til: Mere end seks millioner opladninger af den gennemsnitlige smartphone

200.000 kilometer i en personbil

Olien fra 116 olietønder Kilde: Det amerikanske miljøministerium EPA Se mere

Reducerer klimabelastningen

Når gær og sukker mødes i ølproduktion resulterer det ikke kun i alkohol og god smag - det giver også drivhusgassen CO2.

Normalt vil drivhusgassen blive lukket ud og til sidst ende i jordens atmosfære. Men med Kim Christian Dalums apparat er det muligt at indsamle gassen og rense den. Det betyder, at den kan tilsættes eksempelvis sodavand, cider eller øl.

- Vi reducerer klimabelastningen, vi forbedrer luftkvaliteten for medarbejderne, vi sparer penge på indkøb af CO2, vi forbedrer formodentlig også vores produktkvalitet. Og så er vi glade for, at vi kan hjælpe en dygtig opfinder og iværksætter i gang med noget, der måske kan blive en ny succesfuld dansk virksomhed, siger den administrerende direktør i Naturfrisk.

Nu kan små producenter også være med

Ifølge DR har Carlsberg i en årerække indfanget overskuds-CO2 i stedet for at sende den ud i atmosfæren. Men nu er teknologien også tilgængelig for mindre producenter som Ørbæk Bryggeri, der årligt producerer cirka 1.200.000 liter øl. Til sammenligning solgte Carlsberg i alt 112.500.000.000 liter øl i 2019.

Idéen til de nye apparat stammer fra Kim Christian Dalum, der selv har mange års erfaring inden for bryggeribranchen. I begyndelsen af 2019 gik han til Ørbæk Bryggeri.

- Min indgang til projektet var at udvikle løsninger til specialbryggerier. Dialogen med Ørbæk Bryggeri førte til, at vi sammen gik i gang med at udvikle et apparat til indvinding af CO2, forklarer opfinderen i pressemeddelelsen.

Ifølge Naturfrisk er andre danske specialbryggerier allerede i gang med at implementere lignende løsninger.

I Europa står specialbryggerier for mere end 10 procent af den samlede ølproduktion, oplyser Ørbæk Bryggeri.

På billedet ses opfinder Kim Christian Dalum (til venstre) og brygmester Andreas Falkenberg. Det nye apparat til højre i billedet skal spare bryggeriet for 50 tons CO2 hvert år. Foto: Naturfrisk Group