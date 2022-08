Ny rekord: Største rejseweekend nogensinde over Storebælt

Sidste weekend blev der slået rekorder i flæng, da rekordmange biler krydsede storebæltsbroen.

116.000 køretøjer for at være præcis, hvis man tæller hele weekenden med. Det skriver Sund & Bælt, som står for driften af Storebæltsbroen, i en pressemeddelelse.

De skriver, at årsagen er en kombination af sidste feriedag, kommende første skoledag og store kulturbegivenheder i Jylland og København.

Kulturbegivenheder både øst og vest for Storebælt

For Smukfest trak i den ene retning, mens Ed Sheerans koncerter i København trak i den anden. Og det har givet trafik på Danmarks største bro.

- Vi har klart kunnet mærke, at det har været en oplevelsesrig weekend for danskerne, udtaler Jens Kjær Nielsen, chef for betalingsanlægget, i en pressemeddelelse.

- Søndag sætter givetvis også rekord grundet de mange nye efterskoleelever, som i tætpakkede biler med cykler bagpå skulle afleveres af deres forældre inden skolestart mandag.

Udover at der i løbet af hele weekenden var flest køretøjer nogensinde, blev også døgnrekorden slået.

Søndag passerede hele 61.258 køretøjer nemlig broen. Det er 9,3 procent over den tidligere døgnrekord. Den er fra 31. juli 2021, hvor 56.291 kørte over broen.

TV 2-regioner hjalp hinanden

Kulturbegivenhederne øst og vest for storebælt gav også anledning til indbyrdes hjælp og uddeling af tips og tricks fra TV 2's regioner i København og Østjylland.

TV 2 Lorry lavede nemlig en guide til jyder, som måtte forvilde sig til koncerter i København. TV 2 Østjylland kvitterede med et tak og et par tips tilbage, hvis naturvinshungrende københavnere skulle forvilde sig til Smukfest.

Og hvad fik Fyn så ud af det? Ja, en ordentlig slat bropenge og et par Storebælt-rekorder.