Borgmester bekymret over smittestigning i Nyborg

Nyborg har fået sundhedsmyndighedernes opmærksomhed efter en stigning i antallet af smittede med coronavirus i kommunen.

På Fyn er den største procentvise stigning sket i Nyborg, der har ti nye smittede. Det svarer til 31,3 nye sygdomstilfælde per 100.000 indbyggere i løbet af de seneste syv dage.

Stigningen er nok til, at sundhedsmyndighederne nu sætter særligt fokus på blandt andet Nyborg.

Borgmester: - Vi holder øje med situationen

Det bekymrer kommunens borgmester, Kenneth Muhs (V).

- Vi bonger ud som en rød kommune lige nu, siger borgmesteren til TV 2 Fyn.

Kenneth Muhs fortæller, at kommunen fremadrettet er i tæt dialog med myndighederne omkring situationen.

- Når der er skærpet opmærksomhed på os, holder vi selvfølgelig også ekstra godt øje med situationen.

- Hvis vi sammen med sundhedsmyndighederne vurderer, at smittetallet bliver for højt, kan der indføres særlige krav i kommunen, ligesom vi har set i Silkeborg i dag, siger Kenneth Muhs.

I Silkeborg er der mandag blandt andet indført krav om mundbind i offentlig transport. Derudover anbefales det at bære mundbind i indkøbscentre og supermarkeder i Silkeborg Kommune.

Fokus på de ældre

Sundhedsmyndighederne har skærpet opmærksomhed i fem byer i alt; Silkeborg, Glostrup, Nyborg, Solrød og Sorø.

- Hvis udviklingen ikke vendes, skruer vi yderligere op med yderligere tiltag, siger Magnus Heunicke (S) på mandagens pressemøde.

Grunden til at netop disse byer nu får særligt fokus er, at over 20 personer per 100.000 indbyggere er blevet smittet med coronavirus i de fem kommuner inden for de seneste seks dage.

I Nyborg får de ældre nu særligt fokus, men borgmesteren kan endnu ikke sige noget om, hvorvidt de indfører særlige hensyn eller regler for at imødegå den stigende smitte.

- Vi har heldigvis ikke nogen smittede blandt kommunens personale og i vores institutioner, men vi er meget opmærksomme på især ældreplejen, siger Kenneth Muhs.

Borgmesteren håber at det stigende smittetal i Nyborg kun er kortvarigt.

- Vi skal nok lige alle sammen huske alle retningslinjerne her efter ferien, siger Kenneth Muhs.

Nyborg Kommunes krisestab træder sammen tirsdag morgen, hvor de sammen vil vende yderligere tiltag.