Nyborg Fængsel ramt af coronavirus - risiko for større nedlukning

En medarbejder i Nyborg Fængsel er blevet konstateret smittet ved covid-19. Det oplyser Kriminalforsorgen.

Medarbejderen har haft kontakt med et mindre antal indsatte i fængslet, og derfor har Kriminalforsorgen i samarbejde med sundhedsmyndighederne startet en smitteopsporing, og relevante personer vil blive testet.

- Vi tager det meget alvorligt og har helt klare procedurer for, hvordan vi håndterer situationer med ansatte eller indsatte, der er smittet med covid-19, siger chef for Koncern Sikkerhed Lars Rau Brysting i en pressemeddelelse.

- Der er allerede iværksat initiativer til at håndtere smittespredning, men vi er også klar, hvis der viser sig behov for at gøre mere. Det kan betyde en større nedlukning af fængslet, hvis det er nødvendigt, forklarer han.

Lukker for besøg

Fængslet er i gang med at foretage en række lokale initiativer for at begrænse smittespredningen.

Det er initiativer, der vil påvirke de enkelte indsattes dagligdag, eksempelvis muligheden for at modtage besøge.

Nyborg har i de seneste uger været i sundhedsmyndighederns søgelys på grund af et stigende antal smittede med coronavirus.

Smittetrykket i kommunen er dog faldet igen de seneste dage, og derfor får Nyborg ikke længere skærpet opmærksomhed fra sundhedsmyndighederne.