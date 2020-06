Nyborg har flest smittede: - Vi må ikke slække på forholdsreglerne

Giver du igen hånd til fremmede? Husker du at sidde en stols penge fra din kollega i kantinen? Og får du sprækker i hænderne på grund af et overdrevet forbrug af sprit?

Ovenstående spørgsmål burde man måske stille sig selv oftere, som en reminder på at man stadig skal huske forholdsreglerne. Nyborg er nu den kommune på Fyn med flest smittede, men tallene er generelt ret små.

Det kan få fynboerne til at slække på reglerne, og det kan være farligt, siger TV 2/Fyns faste huslæge, Hans Jørn Kolmos.

- Det er klart, at når der er fred og ingen fare, så slækker vi på vores hygiejneregler. Men det er vigtigere end nogensinde, at vi holder fast i den gode hygiejne og afstandskravene netop nu, siger Hans Jørn Kolmos, der er professor i klinisk mikrobiologi ved SDU.

Lave tal kan få folk til at slække på reglerne

De nyeste tal fra Statens Serum Institut viser, at Nyborg nu er den kommune med flest tilfælde per indbygger på Fyn. De ligger i kategorien 10-19 smittede per 100.000 indbyggere, hvilket stadig er i den lave ende.

Men det er vigtigt, at man tager situationen alvorligt alligevel, mener læge Hans Jørn Kolmos.

- Man skal tage små stigninger meget alvorligt, fordi de kan være et udtryk for, vi er på vej ind i noget endnu værre, siger han.

I Nyborg er indbyggerne overraskede over, de ligger i toppen af smittetilfælde blandt kommunerne. Her mener dem, som TV 2/Fyn talte med, at de overholder reglerne og tænker sig om.

- Jeg passer stadig en hel del på, da jeg kan se, det eskalerer visse steder, siger Allan Frank Clausen fra Nyborg.

- Jeg har nok slækket en anelse på det, men ikke ret meget. Jeg er stadig meget påpasselig, men se bare på værthuse og strande. Der ligger folk i bunker, siger Anne Røjskjær fra Nyborg.

Hjørring viser, hvor usikkert det er

Dog er det ikke til at vide, præcist hvordan det smitter. Det viser situationen i Hjørring, siger Hans Jørn Kolmos.

- Den situation viser, hvor sprængfarligt og kompliceret det hele er. Her var både plejehjemsbeboere, folk uden for plejehjemmet og dyr smittet. Og så kan der bare være en enkelt superspreder, der giver et udbrud, siger han.

Situationen i Hjørring - og nu et højere antal i Nyborg - kan være med til at minde om, at coronaen stadig er her, mener Hans Jørn Kolmos.

- Vi ser ikke, hvor meget virus der lurer i hjørnerne, og befolkningen er stadig meget modtagelige over for den, siger han og fortsætter:

- Det eneste, vi har for at holde virussen nede, er de her regler. Det kan tage lang tid, før der kommer en vaccine.