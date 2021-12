Nyborg-rektor får særlig pris: - Det burde ikke være nødvendigt

Selv om prisen har gjort ham glad, så er det også med en bittersød fornemmelse, at han tager imod den, fortæller han.



- Jeg er faktisk også ked af det, for jeg synes ikke, det burde være nødvendigt at give en rektor en pris for at passe sit arbejde, siger Henrik Stokholm.

Skilte sig ud fra de andre kandidater

Det var rådets næstforperson, Rasmus Nørlem Sørensen, der overrakte prisen til fynboen. Og han så også hellere, at det var en selvfølge at kæmpe for menneskerettighederne.

- Men der er ikke mange som Henrik, der tager den kamp. Så han skal have et rigtig stort rygstød og ros for at tage kampen op, siger næstforpersonen.